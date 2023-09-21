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Общество21 сентября 2023 4:20

Сегодня в Коми будет облачно и ветрено

В Коми будет облачно с прояснениями
Источник:kp.ru
Сегодня в Коми будет облачно и ветрено

Сегодня в Коми будет облачно и ветрено

В четверг, 21 сентября, в Республике Коми будет облачно с прояснениями. Такой прогноз дали синоптики региональной ЦГМС.

В ночное время суток некоторых районах республики пройдет дождь, а днем местами ожидается умеренный дождь. Ветер 8-13 м/с, местами прогнозируется порывистый ветер 16-21 м/с.

Ночью и днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, местами ночью похолодает до +4 градусов.

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