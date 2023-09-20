В Коми ожидается пасмурная погода и ветер

В Коми пообещали дождливую погоду

В Коми 20 сентября пообещали облачную погоду и порывистый ветер. По данным ЦГМС республики, местных жителей также ожидают дожди. Метеорологи сообщили, что порывы ветра достигнут 7-12 м/с, а местами 15-17 м/с. В Воркутинском районе будут дожди и западный ветер со скоростью до 17-22 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +9...+14°С. В южной части республики спрогнозировали переменную облачность и кратковременный дождь с порывистым ветром. Температура ночью 0...+5, днем +15...+20°С. В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и кратковременный дождь с порывами до 14 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +18...+20°С.

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