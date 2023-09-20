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Звезды20 сентября 2023 11:20

«Корову бы ей. А лучше две»: сыктывкарцы отметили 195-летие Льва Толстого библиоквизом

В Нацбиблиотеке Коми знатоки состязались в знании жизни и творчества Льва Толстого
Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ
Нацбиблиотека Коми организовала библиоквиз, посвящённый 195-летию Льва Толстого.

Нацбиблиотека Коми организовала библиоквиз, посвящённый 195-летию Льва Толстого.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

9 сентября исполнилось 195 лет со дня рождения гения русской литературы – писателя, публициста и философа Льва Николаевича Толстого. В рамках празднования юбилея писателя Национальная библиотека Коми провела библиоквиз для читателей, неравнодушных к творчеству величайшего литератора всех времён и народов.

Не по зубам

Отметить 195-летний юбилей самого известного в мире русского писателя, а также проверить свои знания о нём и узнать много нового собрались 10 команд.

В игре участвовали 10 команд.

В игре участвовали 10 команд.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– К юбилею Толстого мы стремились обратить внимание на его литературное творчество. Нам было особенно важно привлечь молодёжь. Поэтому решили выбрать игровой формат, добавив в него интересные факты о писателе, – рассказала заведующая отделом абонемента библиотеки Галина Поташева.

Организаторы разыграли 42 вопроса в семи раундах о жизни и творчестве Льва Николаевича, его хобби и влиянии на мировую культуру. Не все из них оказались игрокам «по зубам».

Вопросы были сложными, но очень интересными.

Вопросы были сложными, но очень интересными.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Толстовка и толстовка?

Например, мало кто знал, что Толстой сочинил вальс, ставшим в будущем саундтреком к фильму «Анна Каренина» 2012 года, или какие символы вышиты на подушке, подаренной ему сестрой Марией. В раунде «Толстой и Коми» никто не вспомнил роман Владимира Сорокина «Манарага». Зато почти все команды догадались, что одной из любимых книг Толстого была «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

Участники дружно пытались вспомнить писателя-друга Толстого с такой же любовью как у Льва Николаевича к сельскому хозяйству (им оказался Афанасий Фет), о его «посаженном» источнике вдохновения (яблоневый сад в усадьбе Ясная Поляна) и игре с переводчиком Эйлмером Модом.

Все узнали известного актёра?

Все узнали известного актёра?

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Когда пришло время «Видеовопросов», ребята рассматривали картины и кадры из художественных фильмов, по которым отгадывали, какой известный актёр сыграл Пьера Безухова в экранизации «Войны и мира» 1970 года, и пытались найти отличие между современной толстовкой и толстовкой Льва Николаевича.

«Лондон за окном»

Связь Толстого и Коми края креативно подкрепилась в интеллектуальной игре вопросом о писателе, которого в своё время называли «коми Львом Толстым» из-за внешнего сходства литераторов. Им оказался коми поэт, прозаик, драматург, журналист Николай Щукин.

И только с одним вопросом справились все 10 команд: надо было угадать героиню Льва Толстого, о которой в анекдоте бабушка сказала: «Корову бы ей. А лучше две». А вы догадываетесь, о ком речь?

Победу одержала команда «Лондон за окном» (Гимназия искусств при Главе Коми им. Ю.А. Спиридонова). Молодцы!

Победу одержала команда «Лондон за окном» (Гимназия искусств при Главе Коми им. Ю.А. Спиридонова). Молодцы!

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В конце игры организаторы подсчитали правильные ответы команд. Победу одержала команда «Лондон за окном» (Гимназия искусств при Главе Коми им. Ю.А. Спиридонова), которая набрала 33,5 баллов. Призом для участников-победителей стали сладкие пирожные и сертификат на фотоэкскурсию по главному храму книги региона.

КСТАТИ

В фондах Национальной библиотеки Коми хранится редкое издание 1935 года – адаптация Льва Толстого для детей, к тому же в переводе на коми язык и напечатанное на латинице.

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КультураКультура: литература