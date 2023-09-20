«Корову бы ей. А лучше две»: сыктывкарцы отметили 195-летие Льва Толстого библиоквизом

Нацбиблиотека Коми организовала библиоквиз, посвящённый 195-летию Льва Толстого. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

9 сентября исполнилось 195 лет со дня рождения гения русской литературы – писателя, публициста и философа Льва Николаевича Толстого. В рамках празднования юбилея писателя Национальная библиотека Коми провела библиоквиз для читателей, неравнодушных к творчеству величайшего литератора всех времён и народов.

Не по зубам

Отметить 195-летний юбилей самого известного в мире русского писателя, а также проверить свои знания о нём и узнать много нового собрались 10 команд.

В игре участвовали 10 команд. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– К юбилею Толстого мы стремились обратить внимание на его литературное творчество. Нам было особенно важно привлечь молодёжь. Поэтому решили выбрать игровой формат, добавив в него интересные факты о писателе, – рассказала заведующая отделом абонемента библиотеки Галина Поташева.

Организаторы разыграли 42 вопроса в семи раундах о жизни и творчестве Льва Николаевича, его хобби и влиянии на мировую культуру. Не все из них оказались игрокам «по зубам».

Вопросы были сложными, но очень интересными. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Толстовка и толстовка?

Например, мало кто знал, что Толстой сочинил вальс, ставшим в будущем саундтреком к фильму «Анна Каренина» 2012 года, или какие символы вышиты на подушке, подаренной ему сестрой Марией. В раунде «Толстой и Коми» никто не вспомнил роман Владимира Сорокина «Манарага». Зато почти все команды догадались, что одной из любимых книг Толстого была «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

Участники дружно пытались вспомнить писателя-друга Толстого с такой же любовью как у Льва Николаевича к сельскому хозяйству (им оказался Афанасий Фет), о его «посаженном» источнике вдохновения (яблоневый сад в усадьбе Ясная Поляна) и игре с переводчиком Эйлмером Модом.

Все узнали известного актёра? Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Когда пришло время «Видеовопросов», ребята рассматривали картины и кадры из художественных фильмов, по которым отгадывали, какой известный актёр сыграл Пьера Безухова в экранизации «Войны и мира» 1970 года, и пытались найти отличие между современной толстовкой и толстовкой Льва Николаевича.

«Лондон за окном»

Связь Толстого и Коми края креативно подкрепилась в интеллектуальной игре вопросом о писателе, которого в своё время называли «коми Львом Толстым» из-за внешнего сходства литераторов. Им оказался коми поэт, прозаик, драматург, журналист Николай Щукин.

И только с одним вопросом справились все 10 команд: надо было угадать героиню Льва Толстого, о которой в анекдоте бабушка сказала: «Корову бы ей. А лучше две». А вы догадываетесь, о ком речь?

Победу одержала команда «Лондон за окном» (Гимназия искусств при Главе Коми им. Ю.А. Спиридонова). Молодцы! Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В конце игры организаторы подсчитали правильные ответы команд. Победу одержала команда «Лондон за окном» (Гимназия искусств при Главе Коми им. Ю.А. Спиридонова), которая набрала 33,5 баллов. Призом для участников-победителей стали сладкие пирожные и сертификат на фотоэкскурсию по главному храму книги региона.

КСТАТИ

В фондах Национальной библиотеки Коми хранится редкое издание 1935 года – адаптация Льва Толстого для детей, к тому же в переводе на коми язык и напечатанное на латинице.

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