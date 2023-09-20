В Республике Коми установлена карантинная фитосанитарная зона по сибирскому шелкопряду

На период действия карантинного фитосанитарного режима утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации его популяции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приказом Североморского межрегионального управления Россельхознадзора № 207 от 20.09.2023 установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту — сибирскому шелкопряду (Dendrolimus sibiricus Chetverikov) Четдинского, Намского, Лопыдинского участковых лесничеств Локчимского лесничества Республики Коми.

Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны – 90 156 га.

На период действия карантинного фитосанитарного режима утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации его популяции.

На период действия карантинного фитосанитарного режима запрещен вывоз без карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным вредителем. Карантинный сертификат оформляется на каждую партию такой продукции.

С приказом Управления можно ознакомиться по ссылке https://10.fsvps.gov.ru/files/prikaz-207-ot-20-09-2023-o-vvedenii-karantinnogo-fitosanitarnogo-rezhima-i-ob-ustanovlenii-karantinnoj-fitosanitarnoj-zony-po-sibirskomu-shelkoprjadu-dendrolimus-sibiricus-chetverikov/.