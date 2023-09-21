«Это нормально»: уроженка Коми и многомиллионный блогер Оксана Самойлова призналась, что ее бесят родные дети

Знаменитая ухтинка Оксана Самойлова ответила на животрепещущие вопросы своих подписчиков. Фото: из личного архива блогера

Оксана Самойлова, известная уроженка Ухты, бизнесвумен и многомиллионный блогер, ответила на вопросы своих фанатов. Один из подписчиков поинтересовался: «Бесят ли Оксану ее дети?». Модель, как на духу, ответила, что такие моменты бывают.

- Когда не слушаются, когда взрослыми слишком себя считают, когда орут наперебой, когда одеваются, как бомжи, - перечислила причины своего негодования Самойлова.

По ее словам, беситься и раздражаться на своих детей - это нормально, ведь все мамы не железные.

Многие фанаты звездной пары сходятся во мнении, что их детям очень повезло с родителями: ведь они живут в достатке, в красивом доме и имеют возможность путешествовать по миру.

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