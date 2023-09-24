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Общество24 сентября 2023 5:00

Дождь и туман: синоптики рассказали о погоде в Коми в воскресенье

Сегодня в Коми будет дождливо и туманно
Источник:kp.ru
Дождь и туман: синоптики рассказали о погоде в Коми в воскресенье

Дождь и туман: синоптики рассказали о погоде в Коми в воскресенье

Сегодня, 24 сентября, в Республике Коми ожидается переменная облачность. О погоде в воскресенье рассказали синоптики ЦГМС.

Местами на территории региона пройдет небольшой дождь, ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, днем - от +17 до +22 градусов.

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