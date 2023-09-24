В детском парке Ухты поселились парочки норок и песцов

В ухтинском детском парке поселились парочки пятимесячных норок и песцов. Как сообщает телеканал «Юрган» норки поселились внутри мини-зоопарков, а полярные хищники - в открытых вольерах.

Животные были выкуплены у Кировской зверофермы. Сотрудникам Центра творчества им.Г.А.Карчевского пришлось постараться, чтобы приобрести их.

Новым обитателям Станции юннатов уже дали клички: норку-самку прозвали Настей, норку-самца - Мигелем, полярных лисиц зовут Оля и Паша. Пары животных были выбраны из разных генетических линий, чтобы посетители центра в дальнейшем могли наблюдать за их потомством.

Замдиректора Центра по административно-хозяйственной работе Игорь Матвиенко поделился, что теперь животные обитают в лучших условиях.

«Надо понимать, что звероферма разводит животных, чтобы в последствии получать мех и шкуру. Мы же спасли им жизни и привезли сюда. Здесь они живут и радуются», - сказал Игорь Матвиенко.

О жизни песцов и норок также рассказал рабочий по уходу за животными Станции юных натуралистов Павел Иващенко.

«Раньше у них были маленькие и тесные клетки, а сейчас у них простор, они могут бегать. Хлопот по содержанию они особенных не составляют», - добавил Павел Иващенко.

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