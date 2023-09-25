Синоптики пообещали в Коми грозы и дожди

В Коми пообещали грозы и дожди

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 25 сентября. По данным метеорологов, в Коми пообещали сильный дождь и усиленный ветер. В южной части республики спрогнозировали грозы. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. Ночью температура воздуха достигнет +8...+13, днем +14...+19, на севере +8...+13°С. В Сыктывкаре 25 сентября пообещали переменную облачность и небольшой дождь. Днем ожидают грозы и ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +15...+17°С.

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