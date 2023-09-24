Для девочки из Коми на реабилитацию собрали более половины нужной суммы

Неравнодушные собрали для ухтинской девочки больше половины нужной суммы. Как сообщает программа «День», на данный момент к сбору осталось 66 тысяч рублей.

Майя родилась 7 апреля 2018 года. Когда ей исполнилось два года, начали проявляться симптомы болезни. Девочке поставили диагноз резидуально-органическое поражение ЦНС, грубая задержка психо-речевого развития с проявлениями аутизма.

Семья борется с болезнью Майи больше двух лет. За это время было пройдено несколько курсов лечения и реабилитации. Девочке грозит инвалидность на всю жизнь, но шансы на выздоровление есть.

Благодаря неравнодушным гражданам Майя прошла в марте 2023 года курс реабилитации, который дал мощный толчок в развитии - девочка потихоньку начала произносить отдельные слова, улучшилась обучаемость и коммуникация, но лечение необходимо продолжить.

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: ИЗГАРШЕВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ

Номер счёта: 40817810428780386445

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счёт: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

КПП: 110102001

Карта привязана к номеру +7908718-88-88

Все отчёты о тратах, фото, видео в группе Милосердия: https://vk.com/topic-44199949_49032986.

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