Для девочки из Коми на реабилитацию собрали более половины нужной суммы
Неравнодушные собрали для ухтинской девочки больше половины нужной суммы. Как сообщает программа «День», на данный момент к сбору осталось 66 тысяч рублей.
Майя родилась 7 апреля 2018 года. Когда ей исполнилось два года, начали проявляться симптомы болезни. Девочке поставили диагноз резидуально-органическое поражение ЦНС, грубая задержка психо-речевого развития с проявлениями аутизма.
Семья борется с болезнью Майи больше двух лет. За это время было пройдено несколько курсов лечения и реабилитации. Девочке грозит инвалидность на всю жизнь, но шансы на выздоровление есть.
Благодаря неравнодушным гражданам Майя прошла в марте 2023 года курс реабилитации, который дал мощный толчок в развитии - девочка потихоньку начала произносить отдельные слова, улучшилась обучаемость и коммуникация, но лечение необходимо продолжить.
Реквизиты для оказания помощи:
Получатель: ИЗГАРШЕВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
Номер счёта: 40817810428780386445
Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048702640
Корр. счёт: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
КПП: 110102001
Карта привязана к номеру +7908718-88-88
Все отчёты о тратах, фото, видео в группе Милосердия: https://vk.com/topic-44199949_49032986.
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