Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2023 17:00

Для девочки из Коми на реабилитацию собрали более половины нужной суммы

Семья борется с болезнью Майи больше двух лет
Источник:kp.ru
Для девочки из Коми на реабилитацию собрали более половины нужной суммы

Для девочки из Коми на реабилитацию собрали более половины нужной суммы

Неравнодушные собрали для ухтинской девочки больше половины нужной суммы. Как сообщает программа «День», на данный момент к сбору осталось 66 тысяч рублей.

Майя родилась 7 апреля 2018 года. Когда ей исполнилось два года, начали проявляться симптомы болезни. Девочке поставили диагноз резидуально-органическое поражение ЦНС, грубая задержка психо-речевого развития с проявлениями аутизма.

Семья борется с болезнью Майи больше двух лет. За это время было пройдено несколько курсов лечения и реабилитации. Девочке грозит инвалидность на всю жизнь, но шансы на выздоровление есть.

Благодаря неравнодушным гражданам Майя прошла в марте 2023 года курс реабилитации, который дал мощный толчок в развитии - девочка потихоньку начала произносить отдельные слова, улучшилась обучаемость и коммуникация, но лечение необходимо продолжить.

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: ИЗГАРШЕВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ

Номер счёта: 40817810428780386445

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счёт: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

КПП: 110102001

Карта привязана к номеру +7908718-88-88

Все отчёты о тратах, фото, видео в группе Милосердия: https://vk.com/topic-44199949_49032986.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Корткеросском районе в ДТП пострадали три человека (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ