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Экономика25 сентября 2023 9:20

Сыктывкар занял 61-ю строчку в рейтинге городов по уровню зарплат

Реальная зарплата в столице Коми выросла на 13%
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Озвучен рейтинг российских городов по уровню зарплат

Озвучен рейтинг российских городов по уровню зарплат

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, какой размер средней реальной зарплаты в Сыктывкаре. Согласно исследованию РИА «Рейтинг», столица Коми заняла 61-е место в рейтинге. Реальная зарплата в первом полугодии составила 60,1 тысяч рублей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом рост составил 13,3%. На эту зарплату можно купить 2,7 потребительских наборов.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой. Там жители получают в среднем более 140 тысяч рублей, что равняется шести фиксированным потребительским наборам.

На последних строчках находятся Элиста и Нальчик.

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