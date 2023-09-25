«Сентябрь оказался июлем»: в Сыктывкаре побит температурный рекорд, державшийся более 100 лет

Сентябрь оказался аномальным - до 25 числа в Коми было тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

В Коми сентябрь выдался аномально теплым. Столбики термометров показывали невероятные для осени и республики значения, а первый месяц и вовсе побил несколько температурных рекордов.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на ведущего синоптика гидрометцентра региона Ирину Горбатову, накануне, 24 сентября, были достигнуты суточные максимумы в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске, Инте. По словам специалиста, всему виной антициклон. Он заблокировал циклоны, которые шли необычным для них путем: с севера на юг, захватив тепло.

Метеоролог рассказала, что максимальная жара установилась в Ухте, где норма была превышена на четыре градуса.

- Это очень много, - заявила Горбатова.

В Сыктывкаре этот показатель составил 2,5 градуса. При этом Сыктывкар побил рекорд, который держался с 1919 года.

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