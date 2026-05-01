Общество1 мая 2026 11:30

Из Коми будут летать самолеты в Турцию

Прямые авиарейсы из Сыктывкара в Анталию запустят со 2 мая
Источник:kp.ru
Рейсы будут выполнять дважды в неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С субботы, 2 мая, из Сыктывкара в Анталию планируют запустить прямые авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Коми.

Из Сыктывкара в Турцию запустят прямые чартерные рейсы. Полеты начнутся со 2 мая. Рейсы будет обслуживать авиакомпания AZUR air. Для полетов будут использовать самолет Boeing 757. Вместимость воздушного судна – 238 кресел. Самолеты будут летать в Анталию дважды в неделю.

В Минтрансе добавили, что AZUR air не выполняла рейсы из Сыктывкара с 2021 года.

«Возобновление полётов говорит о растущем интересе к туристическим направлениям и о том, что сотрудничество между авиаперевозчиками и регионом становится крепче», – добавили в ведомстве.