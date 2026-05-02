«Быстро открыли дверь и начали выпрыгивать»: появились новые подробности ЧП с вертолетом в Коми

О том, что происходило в салоне вертолета, рассказал один из вахтовиков.

В Усинске вахтовикам пришлось выпрыгивать из вертолета, попавшего в аварию в пятницу, 1 мая. Об этом сообщает «КП Новосибирск».

Как сообщалось ранее, частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали 11 человек. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация классифицировала случившееся как аварию.

По предварительным данным, причиной случившегося стал человеческий фактор. Пилот рассказал, что не справился с управлением. Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился набок.

Один из вахтовиков рассказал о подробностях инцидента. По его словам, перед вылетом временами шел снег.

«Как только вертолет поднялся в воздух, нас начало качать, и экипаж решил возвращаться. Но вертолет закружило, была жесткая посадка. Я отделался ушибами, как и большинство. Все действовали сообща, быстро открыли дверь и начали выпрыгивать. Кричали другим, чтобы не хватали сумки, скорее выскакивали», – рассказал сотрудник.

Далее работники отбежали подальше от вертолета.

«По итогу пару человек увезли с переломами, главное, что все живы», – добавил вахтовик.

