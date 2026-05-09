Дамы в минусе: в Коми прекрасная половина человечества зарабатывает почти на 37% меньше, чем мужчины

И даже начальственные кресла не спасают. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если вам вдруг показалось, что в 2025 году гендерное равенство в карманах наступило, то аналитики FinExpertiza (они опираются на данные Росстата) готовы вас разочаровать. Оказалось, что в Коми прекрасная половина человечества зарабатывает почти на 37% меньше, чем мужчины.

Конкретнее: сильный пол после вычета налогов получает в среднем 101,5 тысячи рублей, а слабый – лишь около 64,2 тысячи. Но Коми – не рекордсмен. В масштабах страны разрыв между мужскими и женскими кошельками взлетел до 33,7%, а такого не было целых 13 лет! Особенно грустно в северных, дальневосточных и промышленных регионах, где в цене тяжёлый физический труд, который традиционно считается мужским. Ну, вы поняли: таскать шпалы, управлять экскаватором и не жаловаться на погоду.

Глава FinExpertiza Елена Трубникова объясняет это типично мировой проблемой: женщины берут паузы в карьере из-за детей и семейных забот. Но, смеха ради, давайте посмотрим часы: работающие женщины в России трудятся всего на два часа в неделю меньше мужчин (39 против 41). Однако труд их почему-то ценится дешевле – почасовая ставка у дам ниже на 27%.

И даже начальственные кресла не спасают. Женщины-управленцы получают на треть меньше коллег-мужчин на тех же должностях, а среди топ-менеджеров «скидка» и вовсе 42%. Причём это правило работает на любом этапе карьеры и почти не зависит от стажа.

Единственный светлый лучик – возраст до 18 лет: девушки-подростки порой зарабатывают чуть больше парней. Но как только стукнет 18, дамы отправляются в вечный забег с гандикапом. А среди топ-руководителей с опытом больше 20 лет женщины и вовсе могут получать в два с лишним раза меньше, чем мужчины. Вот такая романтика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)