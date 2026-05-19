Грозы и летнее тепло: какая погода ждет жителей Коми 19 мая

Синоптики рассказали о погоде в Коми на 19 мая

В понедельник, 19 мая, в Коми прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщили синоптики.

Ветер восточной четверти составит 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. В северных районах ночью температура воздуха составит +6…+11°, на крайнем северо-востоке похолодает до 0…+5°. Днем воздух прогреется до +14…+19°, местами — лишь до +7…+12°, а в Воркутинском районе ожидается всего +1…+6°.

На юге республики сохранится по-летнему теплая погода: ночью +10…+15°, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28°.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность. Ночью возможны кратковременный дождь и гроза, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +13…+15°, днем — +25…+27°.