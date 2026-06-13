Жара и грозы: стал известен прогноз погоды в Коми на субботу

Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня, в Коми местами ожидаются грозы, максимальная температура воздуха составит 29 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. На крайнем юге пройдет кратковременный дождь. Кроме того, местами ожидается гроза. Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит 24-29 градусов. На крайнем северо-востоке воздух прогреется до 19-24 градусов.

В Сыктывкару ожидается переменная облачность без существенных осадков. Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов.

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