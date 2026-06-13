Зрители с первых нот угадывали знакомые композиции и с удовольствием подпевали артистам. Фото: Александр ГРЫЗЛОВ.

Посвящённый Дню России концерт собрал на главной площади Усинска сотни человек, мероприятие прошло при поддержке ЛУКОЙЛа и стал подарком компании в год её 35-летия.

Солнечный вечер

Открыли торжественную часть вечера глава МО «Усинск» Республики Коми – глава администрации Николай Такаев и директор Центра внешних коммуникаций «Тимано-Печора» ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, депутат Государственного Совета Республики Коми Юрий Лодыгин.

– Я поздравляю вас с днем нашей Родины, – сказал Николай Такаев. – Желаю нам всем мира, благополучия, добра веры в великое будущее нашей страны!

– От многотысячного коллектива предприятия поздравляю вас с Днём России! – продолжил Юрий Лодыгин. – Артисты уже приезжали в Усинск девять лет назад, и пусть сегодняшний вечер станет встречей со старыми друзьями, а этот солнечный летний день запомнится на долгие годы.

Доказательство масштабов страны

Еще до концерта участники «Хора Турецкого» пообещали: их песни объединяют. И не обманули! Зрители с первых нот угадывали знакомые композиции и с удовольствием подпевали артистам. Была ли это «Звезда по имени Солнце», «Девчонка-девчоночка» или «Главное, ребята, сердцем не стареть», пришедшие на концерт горожане встречали исполнителей овациями.

Традиционно мужское многоголосие «Хора» украсили Анна Королик и Татьяна Богданчикова. – Родом из Пермского края и Кемеровской области, – представил каждую публике основатель коллектива Михаил Турецкий.

В этот вечер в небольшом Усинске звучали названия многих городов России – как мест, где родились участники «Хора Турецкого» и как еще одно доказательство масштабов большой и многонациональной страны, богатой на таланты.

– А следующей песне подпеть не сможете, как ни старайтесь, – предупредил руководитель коллектива. Композицию известного дуэта Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье исполнили Вячеслав Иванов и Михаил Кузнецов, причем последний поразил зрителей высоким сопрано – необычайно редким для мужчины тембром голоса.

В финале вечера артисты поблагодарили компанию «ЛУКОЙЛ», при поддержке которой прошел концерт. «С чего начинается Родина» и гимн России завершили насыщенную концертную программу праздничного дня.

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