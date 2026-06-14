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Общество14 июня 2026 5:00

Погода резко изменится днем: жителей Коми предупредили о грозах и сильном ветре

Грозы и почти 30-градусная жара ждут жителей Коми 14 июня
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре воздух прогреется до +28 градусов

В Сыктывкаре воздух прогреется до +28 градусов

Жителей Коми ждет по-настоящему летний день. В воскресенье, 14 июня, температура воздуха в регионе достигнет +29 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В северных и центральных районах ночью осадков практически не будет, тогда как на юге местами возможны кратковременные дожди. Днем осадки ожидаются уже по всей республике, в отдельных районах с грозами.

Скорость восточного и юго-восточного ветра составит 4–9 м/с. При этом местами ветер будет усиливаться: на севере до 14 м/с, а в южных районах во время гроз — до 17 м/с.

В столице Коми днем прогнозируются дождь и гроза. Температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов.