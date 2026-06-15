Погода в Коми: до +29 градусов, дожди и грозы

На северо-востоке республики осадки маловероятны

В понедельник, 15 июня, в Коми сохранится жаркая погода. По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, а на крайнем северо-востоке — до +19...+24 градусов.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами в южных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем осадки прогнозируются в большинстве районов республики, местами также возможны грозы. На северо-востоке преимущественно без осадков.

Ветер будет восточным со скоростью 5–10 м/с. Во время гроз его порывы могут достигать 15–20 м/с.

В Сыктывкаре ночью ожидается небольшой дождь, днем — кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +14...+16 градусов ночью и +26...+28 градусов днем.