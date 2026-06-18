19-летний Андрей из Сосногорска погиб в ДТП 12 июня.

Стала известна личность погибшего в страшной аварии на трассе под Ухтой юноши. Им оказался 19-летний житель Сосногорска Андрей С. «КП-Коми» узнала подробности трагедии.

Машина перевернулась на трассе

Трагедия произошла вечером 12 июня, когда жители Коми отмечали День России и День Сыктывкара. На трассе Ухта - Троицко-Печорск перевернулся автомобиль, в котором находилась компания молодых людей. В результате аварии погиб 19-летний Андрей, еще четыре девушки получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Согласно официальной информации, водитель автомобиля «Лада», двигаясь по автодороге Ухта - Троицко-Печорск, не справился с управлением. Машина съехала с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего опрокинулась.

Группа молодежи разбилась в смертельном ДТП в Коми.

В автомобиле находились пятеро пассажиров. Андрей Старцев, 2007 года рождения, получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Также пострадали четыре девушки. Травмы различной степени тяжести получили пассажирки 2008, 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

По информации правоохранителей, погибший молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности.

В салоне находились пятеро – сам Андрей 2007 года рождения и четыре девушки 2008, 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

Утром 13 июня в сети появились кадры с места происшествия. На видео видно перевернутый автомобиль среди деревьев на обочине трассы. Покореженный кузов лежит среди веток, а рядом работают сотрудники экстренных служб.

На кадрах две девушки сидят на земле возле дороги. Еще одну пострадавшую спасатели несут на носилках к машине скорой помощи. Другую фиксируют специальными ремнями перед транспортировкой. На месте аварии работали врачи, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели.

Побеждал в конкурсах и любил спорт

Для родных и друзей Андрея эта трагедия стала настоящим ударом. Известно, что молодой человек был студентом. В школе его знали как активного, целеустремленного и отзывчивого ученика. Он хорошо учился, участвовал в общественной жизни, спортивных соревнованиях и различных конкурсах.

Андрей неоднократно становился победителем и призером школьных и муниципальных мероприятий. Он участвовал в эстафетах и помогал своей команде занимать призовые места.

Андрей навсегда останется в памяти близких как добрый, светлый и жизнерадостный человек, которому было всего 19 лет.

Особой гордостью для педагогов стала его победа в конкурсе сочинений «Здоровая молодежь - будущее России». Тогда школьник рассказал о собственном спортивном опыте и важности здорового образа жизни. В группе образовательного учреждения его успех отмечали с гордостью.

На фотографиях в социальных сетях Андрей выглядит улыбчивым и жизнерадостным парнем. Светлоглазый блондин часто публиковал снимки с друзьями и автомобилем, к которому был особенно привязан.

Для многих молодых парней первая машина становится символом самостоятельности и свободы. Судя по публикациям, Андрей тоже относился к автомобилю с особой любовью. На его странице можно найти немало фотографий рядом с машиной, которой он явно гордился.

Сегодня эти снимки стали для близких дорогой памятью о человеке, которому было всего 19 лет.

«Какой красивый был ребенок»

После известия о гибели Андрея социальные сети заполнили слова скорби. Знакомые признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся. Многие пишут, что у них ком в горле и слезы на глазах. Другие отмечают, что молодой парень только начинал жить и впереди у него было большое будущее.

На своей странице в соцсетях Андрей часто публиковал свои фото с автомобилем.

В комментариях люди выражают соболезнования родителям и близким погибшего, называя произошедшее страшным горем для семьи.

В сообщении о смерти Андрея родные признались, что невозможно подобрать слова, чтобы описать эту утрату. В среду, 17 июня, молодого человека проводили в последний путь. Проститься с ним пришли родные, друзья, знакомые и все те, кто знал его как доброго, активного и светлого человека. Андрею навсегда останется 19 лет.