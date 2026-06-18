«Живое слово»: главной площадкой литературного праздника «Коми книга» выбрали старинное село Ёртом на берегу Вашки

Праздник родился ещё в 1986 году и давно стал визиткой Удоры – края, подарившего Коми многих ярких литераторов. Фото: Коми книга.

Уже в эти выходные, 19 и 20 июня, в Удорском районе настоящий книжный праздник! Юбилейная «Коми книга» в 40-й раз соберёт вместе авторов и их преданных читателей.

Литературный десант

Главной площадкой торжеств выбрали живописное старинное село Ёртом на берегу реки Вашки. Но на самом деле всё начнётся ещё на день раньше: в пятницу, 19-го, литературный десант высадится в библиотеках и ДК по всему району. Например, в Усогорске можно будет вживую пообщаться с поэтессой Галиной Бутыревой и главредом журнала «Арт» Павлом Лимеровым. Также встречи с писателями организуют в Кослане, Чернутьево, Благоеве, Сёльыбе, Глотово и Буткане – а это, между прочим, родина знаменитого земляка, поэта Альберта Ванеева.

Между тем, сам праздник родился ещё в 1986 году и давно стал визиткой Удоры – края, подарившего Коми многих ярких литераторов. А в этом году его приурочили сразу к двум важным темам: Году единства народов России (по указу президента) и Году села в Республике Коми (инициатива главы региона Ростислава Гольдштейна).

Живое слово

Кульминация наступит в субботу, 20 июня, прямо в Ёртоме. Утро начнут с вручения ежегодной литературной премии имени А.Е. Ванеева – её дают авторам, пишущим на коми и по-русски. А потом развернётся настоящий этно-праздник под открытым небом: районные учреждения культуры покажут свои «Сельские пикники», посвящённые писателям-юбилярам, а местные мастера удивят изделиями – от старинных северных промыслов до современных хендмейд-штучек. Для гостей проведут мастер-классы, где каждый сможет смастерить сувенир на память.

Также в программе – республиканский чемпионат по чтению вслух под названием «Ловъя кыв» («Живое слово»), поэтический марафон, разные выставки и интерактивы. Завершится день интеллектуальной викториной по истории «Коми книги» и большим концертом «Чужан кывлӧн шоныдлун» – в переводе это звучит как «Тепло родного слова».

Кстати

Организуют мероприятие при поддержке Министерства национальной политики Коми, а финансируют – в рамках программы «Народный бюджет». Так что всех, кто любит живую словесность, – ждём на Удоре!

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