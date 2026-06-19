Температура упадет до +3 градусов: в Коми резко испортится погода

Синоптики обещают туман ночью и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, в Коми прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и грозы (ночью местами), а ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер подует с юга со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе ночью порывы могут достигать 14 метров в секунду, а днем – 15-18 метров. Температура ночью составит +11-16 градусов (на крайнем северо-востоке +15-20), днем воздух прогреется до +17-22, а на северо-востоке будет теплее – до +22-27.

В субботу, 20 июня, характер погоды сохранится: облачно с прояснениями, пройдут небольшие и местами умеренные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер сменит направление с южного и юго-западного на западное и северо-западное, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Ночью температура опустится до +10-15 градусов, днем поднимется до +18-23, на северо-западе будет прохладнее – всего +12-17.

В воскресенье, 21 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ветер станет северо-западным и северным со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура составит +9-14 градусов, местами похолодает до +3-8, днем воздух прогреется до +20-25, а в Воркутинском районе будет значительно холоднее – всего +12-17.