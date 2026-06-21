Олимпийский характер: историю Ивана Голубкова покажут на большом экране

Съемки проходят в Сыктывкаре, Москве, Сочи и Ханты-Мансийске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

О паралимпийском чемпионе Иване Голубкове снимают документальный фильм под названием «Код чемпиона». Главную роль в картине исполнит сам спортсмен.

Автором проекта стала режиссер Светлана Кобракова. По ее словам, интерес к личности Ивана возник после его выступления на Паралимпийских играх, а личное знакомство убедило ее в необходимости рассказать эту историю широкой аудитории.

— Я увидела выступление Вани на Паралимпиаде и заинтересовалась его личной историей. Когда мы познакомились, я поняла, что о таком сильном человеке должен узнать весь мир. При этом мне хотелось рассказать и о людях, которые были рядом с Иваном на разных этапах его жизни и внесли вклад в его становление, — отметила режиссер в разговоре с БНК.

Фильм будет документальным. Съемочная группа уже работает в Сыктывкаре, Москве, Сочи и Ханты-Мансийске.

По словам Светланы Кобраковой, картина посвящена поиску ответа на вопрос, что помогло Ивану Голубкову добиться выдающихся результатов в спорте.

— В фильме я попытаюсь разгадать личный код Ивана. Поэтому лента и получила название «Код чемпиона», — пояснила она.

Премьера картины предварительно намечена на начало 2027 года. Создатели фильма планируют представить его зрителям в Сыктывкаре вместе с творческой группой и самим спортсменом.