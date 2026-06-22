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Общество22 июня 2026 4:00

До +27°С и локальные грозы: прогноз погоды в Коми на 22 июня

Синоптики пообещали жителям Коми до +27 градусов
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре воздух прогреется до +27 градусов

В Сыктывкаре воздух прогреется до +27 градусов

В Коми 22 июня сохранится по-летнему теплая погода. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается переменная облачность.

Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В южных районах будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. На севере региона ветер сменит направление на южное, местами его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем потеплеет до +22...+27 градусов.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов.