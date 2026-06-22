Есть люди, которые становятся живым символом места. Владимир Иванович Мальцев – именно такой. Фото: Юлия ШУКТОМОВА.

В середине июня самое длинное село с самым коротким названием – Ыб – отметило солидный юбилей. На празднике в честь 440-летия произошло событие, которое стало одной из самых трогательных и значимых страниц торжества. Владимиру Мальцеву – краеведу, фотографу, летописцу родной земли, без которого невозможно представить жизнь села, – было присвоено звание «Почётный гражданин села Ыб».

Видеть по-новому

Знаете, есть люди, которые становятся живым символом места. Владимир Иванович Мальцев – именно такой. Он влюблён в свою малую родину так трепетно, что эта любовь передаётся каждому, кто видит его работы. Этот человек способен разглядеть то, что мы обычно проглатываем взглядом: блик света в капельке на траве, тихую грусть в опавшем листочке и неброскую величавость обычного деревенского заката.

Фото: Юлия ШУКТОМОВА.

Как признаются местные издания и паблики, они частенько «воруют» его снимки для своих постов в социальных сетях. И каждый раз – шквал комментариев! Люди внезапно узнают родные переулки, удивляются, почему раньше не замечали этой красоты, и благодарят фотохудожника за то, что он открыл им глаза на привычную рутину.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

Где бы вы ни встретили Владимира Ивановича – зимой ли, в летний зной или промозглой осенью – в руках у него всегда верный друг-фотоаппарат. На его страничке во ВКонтакте чего только нет: и величественные храмы, и панорамы Сысолы, и забавные фотосериалы про усатых ыбских котокрасавцев, и роскошные кадры «старого» Ыба, от которых ностальгия пробирает до мурашек. Местные жители и даже те, кто давно уехал, но душой остался в селе, с нетерпением ждут его постов.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

А ещё Владимир Иванович вместе с супругой Галиной Анатольевной – ходячая энциклопедия ыбского края. Они знают о своей земле всё: кто где жил, чем дышал, что было потеряно безвозвратно и что внезапно обретено. И, что важнее всего, они никогда не прячут свои знания. Двери дома Мальцевых, которые, кстати, в счастливом браке подарили миру шестерых, всегда открыты для тех, кто хочет услышать настоящую историю, а не сухие строчки из архивов.

Фото: Юлия ШУКТОМОВА.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

От лыжни до лесосплава

Интересно, что любовь к родным пейзажам у Владимира не сразу стала главным делом жизни. Родился он в Ыбе и после школы рванул покорять столицу – поступил в Московский институт физкультуры (тот самый ГЦОЛИФК). Учился с 74-го по 78-й, потом была обязательная «отработка» в Загорске. В общей сложности он отдал лыжам семь лет своей жизни!

Студент (ГЦОЛИФК), теперь институт (сзади на фото) называется Академией спорта. Фото: личный архив.

Завтрак студента. Фото: личный архив.

Гонял так, что ветер свистел в ушах: бегал марафоны, даже 80-километровку на марафоне «Круглое озеро» одолел и в десятку лучших вошёл. И на соревнованиях в Подольске вторые места брал. Мотался по всему Союзу – тренировался в Грузии, Казахстане, Прибалтике. Дважды выступал на брусчатке Красной площади, представляете?

Лыжник – это звучит гордо! Фото: личный архив.

1978 год. Наша группа (лыжники, лыжницы, и биатлонисты). Фото: личный архив.

Вернувшись в Коми, тренером устроиться не вышло. И тогда, в 1981-м, он пошёл на лесосплав. Работа адская, тяжёлая, а участок тогда был огромным – охватывал Пажгу, Поингу, Кемьяр, Ясног. В лихие 90-е предприятие закрыли, и всем сплавщикам пришлось искать другую работу. Владимир Иванович тоже переустроился – лесозаготовщиком.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

А уж когда появилось свободное время, на пенсии, он с головой ушёл в своё истинное призвание – показывать этот мир прекрасным, настоящим, трогательным и без фильтров.

Фото: Юлия ШУКТОМОВА.

О технике и скромности

Кстати, любовь к фотографии зародилась у Владимира ещё в школе, в кружке с забавным названием «Блоу-ап». Тогда он учился проявлять пленку и колдовать над растворами у мастера Евгения Куратова. Позже наставником стал профессиональный фотокор из Сыктывкара Дмитрий Напалков, который до сих пор даёт ему советы.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

Начинал Владимир с советской «Вилии-Авто», затем была легендарная «Смена-8м» – та самая, которых выпустили по всему миру больше 21 миллиона штук! Потом увлечённый фотохудожник дорос до зеркального «Зенита-Е». А сейчас в руках у мэтра – Canon eos2000d. «С ним одно удовольствие: навёл и только щёлкай!»: смеётся Владимир Иванович.

Фото: Юлия ШУКТОМОВА.

И ведь реально щёлкает! По 500-1000 кадров в день! Выкладывает во Вконтакте только лучшие. Больше всего любит ловить рассветы и закаты над Сысолой. Признаётся, что как увидит ночью в окно зарю – уже и спать не может, хватает велосипед или просто бежит снимать.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

Для природы, кстати, у фотографа особый объектив, но сам он невероятно скромный человек. Никаких выставок, никаких конкурсов. Говорит, что не любит, когда сравнивают, у кого красивее, а у кого нет.

«Это моя родная деревня Вадор. Мост, который построили мы (сплавщики) в восьмидесятых годах. Справа родительский дом, во дворе растет черёмуха. Половодье. Раньше вода доходила до заборов». Фото: Юлия ШУКТОМОВА.

– Я снимаю то, от чего сердце замирает, – для себя и для людей. Все мои фото в открытом доступе. Хочешь – забирай, пользуйся. Если любишь дело – просто делай его и всё, – считает наш герой. Камера у него всегда с собой.

Фото: Владимир МАЛЬЦЕВ.

И ведь он абсолютно прав. Его работы – это не просто картинки. Это живопись, созданная светом и душой. Разглядываешь работы фотомастера – и время останавливается. В каждой – трепетное отношение к родному краю, близким людям и северной природе. Этими снимками можно любоваться бесконечно – они останавливают мгновения, дарят тепло и заставляют сердца биться чаще. Всё это дарит нам Владимир Иванович. Таким и должен быть настоящий хранитель истории.

Владимира Ивановича земляки глубоко уважают. Фото: личный архив.

Справка КП

Село Ыб – это 13 деревушек, раскинувшихся на семи холмах вдоль Сысолы. Кстати, с коми языка его название как раз и переводится как «холм». Протянулось оно на 16 километров, до столицы Коми – всего 60 км. Ыб уже давно считается одним из самых узнаваемых туристических уголков на всём Северо-Западе.

Но что тут действительно впечатляет – так это родники: целых 12 святых ключей, и каждый со своей историей. А ещё здесь находили останки древних ящеров – ихтиозавров, плезиозавров и даже юрских химер, которым больше 250 млн лет. И знаете, если бродить по Ыбу без местного провожатого, за день точно не управиться – столько тут всего интересного!

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