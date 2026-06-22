Экологи ЛУКОЙЛа выпустили более миллиона мальков в реку Ижму

Всего же за почти двадцать лет проведения экоакции в Ижму, Усу, Печору, Колву, Большую Сыню, Илыч, Кожву, Мезень, Онегу, Мологу, Сухону и Шексненское водохранилище выпустили свыше 14 миллионов мальков ценных промысловых рыб – сига, хариуса, стерляди и семги.

В этом году более миллиона сижат вырастили в ведущем рыбоводном хозяйстве Северо-Запада. Путь из Ленинградской области в Коми рыбки проделали в специальной автоконтейнерах, где водная среда постоянно обогащается кислородом. «Переселение» в Ижму прошло под контролем специалистов Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству с соблюдением всех норм и требований.

– Мы понимаем важность сохранения природных ресурсов и свою ответственность, – прокомментировал ведущий инженер группы охраны окружающей среды ТПП «Ухтанефтегаз» Алексей Оплетаев. – Выпуск молоди рыб – это наш вклад в восстановление природных запасов и поддержание экосистемы водоемов.

Впереди у мальков – адаптация к естественным условиям. Благодаря тому, что их вырастили в рыбопитомнике, этот путь стал легче: у икринок сига рисков и опасностей больше. За пять следующих лет самые удачливые малыши превратятся в двухкилограммовых особей.

Руку к рыбному «выпускному» этого года приложили молодые специалисты и работники ЛУКОЙЛа, а также их семьи. Экологические акции по зарыблению рек компания «ЛУКОЙЛ» проводит ежегодно. Предыдущий выпуск молоди прошел на территории МО «Усинск».

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