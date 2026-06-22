25 июня в Сыктывкаре пройдёт бизнес-встреча от «Пятёрочки»

25 июня команда «Пятёрочки Франчайзинг» проведёт деловую встречу, где подробно разберёт модель обратного франчайзинга:
— как устроено партнёрство,
— какие инвестиции требуются на старте,
— из каких показателей складывается экономика магазина,
— какую роль берёт на себя федеральная сеть.
«Даже если у предпринимателя нет опыта в рознице, он может зайти в рынок с поддержкой сильного партнёра — при понятных правилах и прозрачной финансовой модели», — отмечают представители «Пятёрочки Франчайзинг».
К участию приглашаются предприниматели, инвесторы и управленцы, рассматривающие продуктовый ритейл как направление для развития бизнеса.
В программе встречи:
— Модель обратного франчайзинга и зона ответственности партнёра
— Инвестиции, сроки запуска и структура доходности
— Операционная поддержка и инструменты управления
— Индивидуальные консультации и общение с действующими франчайзи
— Экскурсия «Глазами владельца «Пятёрочки» – погружение в операционную модель действующего магазина: путь от входной группы до служебных зон
Когда: 25 июня, сбор в 09:30
Где: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар»)
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Контакт для записи:
Алексей Мальцев
+7 (911) 123 42 20
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