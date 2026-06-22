25 июня в Сыктывкаре пройдёт бизнес-встреча от «Пятёрочки»

25 июня команда «Пятёрочки Франчайзинг» проведёт деловую встречу, где подробно разберёт модель обратного франчайзинга:

— как устроено партнёрство,

— какие инвестиции требуются на старте,

— из каких показателей складывается экономика магазина,

— какую роль берёт на себя федеральная сеть.

«Даже если у предпринимателя нет опыта в рознице, он может зайти в рынок с поддержкой сильного партнёра — при понятных правилах и прозрачной финансовой модели», — отмечают представители «Пятёрочки Франчайзинг».

К участию приглашаются предприниматели, инвесторы и управленцы, рассматривающие продуктовый ритейл как направление для развития бизнеса.

В программе встречи:

— Модель обратного франчайзинга и зона ответственности партнёра

— Инвестиции, сроки запуска и структура доходности

— Операционная поддержка и инструменты управления

— Индивидуальные консультации и общение с действующими франчайзи

— Экскурсия «Глазами владельца «Пятёрочки» – погружение в операционную модель действующего магазина: путь от входной группы до служебных зон

Когда: 25 июня, сбор в 09:30

Где: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар»)

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Контакт для записи:

Алексей Мальцев

+7 (911) 123 42 20

Реклама. ООО "АГРОТОРГ". ИНН 7825706086. erid: 2W5zFGEwzLH