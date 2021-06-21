Волна теплого воздуха накатывает на Коми с юга

Фото: Марина Залесская

Волна теплого воздуха накатывает на Коми с южных границ республики.

В Сыктывкаре 21 июня воздух прогреется до +27...+29°С, в Объячево будет +30. На остальной территории пока относительно прохладно:+13...+18. В Воркуте +12...+14 °C.

Практически повсеместно будет переменная облачность без существенных осадков. И только в Ухте, Вуктыле, Троицко-Печорске днем ожидается небольшой дождь, сообщает Коми ЦГМС.

Бушевавший в выходные ураган стих. Ветер еще довольно сильный, но уже его скорость снизилась до 7-12 м/с. Хотя, как предсказывают синоптики, днем местами возможны порывы до 15-17 м/с.

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