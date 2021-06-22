Как простой парень из Коми Иван Бажуков стал полным кавалером орденов Славы

Фото портрета местного художника Федора Бажукова, брата Героя. Фото: из семейного архива Бажуковых

Мало кто знает, но в таёжной глубинке Коми, в верховьях реки Илыч Троицко-Печорского района жил полный кавалер орденов Славы (приравнен к званию Герой Советского Союза) Иван Бажуков. За какие подвиги досталось бойцу это высокое звание, расскажет «Комсомолка». Публикуем материалы из наградных листов помощника командира взвода первой автоматной роты 127-го гвардейского стрелкового трансильванского краснознаменного полка, кавалера орденов Славы трёх степеней И.Д. Бажукова.

Ордена Славы. Фото: из свободных источников

Бесстрашный

Иван Данилович родился 7 июля 1924 года в деревне Максим Троицко-Печорского района Коми АССР в многодетной крестьянской семье. Работать начал очень рано – с 12 лет трудился в колхозе им. Ворошилова, а в 14 лет его уже направили на лесозаготовку. На фронт 18-летнего парнишку призвали в 1942 году. Он сразу показал себя умелым воином, стал сержантом гвардии, затем, уже будучи старшиной, сражался на Курской дуге. Позже был назначен командиром отделения роты автоматчиков 127 гвардейского стрелкового полка.

Взвод первой автоматной роты 127-го гвардейского стрелкового трансильванского краснознаменного полка. Фото: из семейного архива Бажуковых

Иван Данилович Бажуков – участник многих боёв, в которых проявил себя бесстрашным и мужественным воином, своим личным примером воодушевляя в бою товарищей. Иван Бажуков освобождал от немецко-фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию, дошел до Берлина. Был трижды ранен. Принимал участие в боях против Японии. За находчивость и смелость, проявленные в боях, Иван Данилович был награждён медалью «За Отвагу» (декабрь 1942 г.), орденом «Отечественной войны» II степени (июль 1944 г.), орденом «Красной звезды» (сентябрь 1945 г.), медалью «За Победу над Германией» (апрель 1946 г.). В 21 год Иван Данилович стал полным кавалером орденов «Славы».

С товарищем. Июнь 1945 год. Фото: из семейного архива Бажуковых

Сразу все сдались

«В боях с немецко-венгерскими захватчиками товарищ Бажуков проявил себя смелым, мужественным и преданным Родине. При подступах к польскому городу Сендрово ему было приказано разведать силы пехоты и огневые средства противника. Подойдя вплотную к противнику, товарищ Бажуков с гранатой в одной руке и автоматом в другой быстро скомандовал группе немцев о сдаче в плен. Не ожидавший такого оборота гитлеровский офицер быстро бросил автомат и поднял руки вверх, за ним последовали и находящиеся с ним шестеро солдат. Добыв ценные сведения о противнике, возвратился с задания с группой пленных, доложив обстановку и огневых средствах противника».

Враг не успевал подступить

«В бою августа 1944 года с немецкими оккупантами товарищ Бажуков показал образцы храбрости и гвардейской стойкости. Из своего автомата он в упор расстреливал наседавших немецких солдат. Когда противник подошёл совсем близко, товарищ Бажуков гранатами уничтожил четверых солдат противника. Своим бесстрашием он воодушевлял своих бойцов на дальнейшие подвиги. Автоматчики остались победителями. 21 сентября 1944 года за этот подвиг Иван Бажуков удостоился правительственной награды – ордена «Слава III степени».

Шёл впереди роты

«В боях с немецко-венгерскими захватчиками 5 января 1945 года товарищ Бажуков при взятии хутора Потоцкий он первым ворвался в хутор и быстро уничтожил расчёт пулемета и двух автоматчиков противника, охраняющих подступы к хутору Потоцкий, дал возможность роте без потерь очистить хутор. Противник пытался обойти роту и ударить ей с тыла. Товарищ Бажуков с группой бойцов неожиданно для противника зашёл с тыла и ударил по гитлеровцам, которые не выдержали и отступили. Товарищ Бажуков сорвал замысел гитлеровцев и не дал им возможность овладеть хутором, за что и был удостоен орденом «Славы II степени».

Фото: из семейного архива Бажуковых

Под ураганным огнём

«Смелость и отвагу проявил Иван Бажуков при форсировании водных преград. Он один из первых завязал бой за переправу на реке Буг и под ураганным огнём противника перебрался на правый берег. Захватив немецкий пулемёт, товарищ Бажуков открыл из него огонь по отступающим гитлеровцам и его заслону, нанеся им при этом большие потери. При захвате деревни Ахматово действовал решительно, смело, показал личную отвагу. Во время захвата церкви, превращённой немцами в мощный узел сопротивления в бою, убил трёх солдат противника. За этот подвиг 15 мая 1946 года Ивану Бажукову присудили орден «Славы I степени».

Фото: из семейного архива Бажуковых

А после войны лес…

После окончания войны Иван Данилович вернулся в родную деревню Максим в 1947 году, в зимнее время работал на лесозаготовках. Несколько лет работал егерем в лесхозе.

Фото: из семейного архива Бажуковых

На родине он женился, у них с супругой родилось трое детей. Всегда простой, отзывчивый и добрый Иван оставался работящим и ответственным человеком, ходил на охоту и рыбалку, крепко любил своих родных. В 1952 году Иван Бажуков неоднократно сопровождал экспедиции геологов на Урал под руководством профессоров В.А. Чарнова и В.А. Варсонофьевой.

Иван Бажуков неоднократно сопровождал экспедиции геологов на Урал под руководством профессоров В.А. Чарнова и В.А. Варсонофьевой, 1952 год. Фото: из семейного архива Бажуковых

Тяжёлые военные годы и ранения не легли тяжёлым грузом на лёгком характере Ивана, но оставили свой след на здоровье молодого бойца. К сожалению, жизнь его не была долгой, он скончался от сердечного приступа в возрасте 34 лет 16 мая 1958 года. Похоронен в родной деревне. В его честь названа улица в посёлке Приуральском Троицко-Печорского района.

Про Ивана Даниловича написал рукописную книгу его родной брат Фёдор. Книга называется «Коми йӧзлӧн пи» – «Сын коми народа», в ней на коми языке излагаются подвиги илычского героя. К слову, автор книги Фёдор Бажуков был творческим и талантливым человеком, – его картины украшают галерею местного краеведческого музея «Родное Приуралье». На картинах он изображал красоту местной природы, реальные сцены схватки человека с медведем, животный мир пармы, в его коллекции работ есть портрет Ивана Даниловича.

Иван Данилович с семьёй. Фото: из семейного архива Бажуковых

В преддверии Дня Победы в пст. Приуральском состоялось открытие памятника И.Д. Бажукову. Инициатива открытия принадлежит главе сельского поселения Евгению Юшкову, он же разработал макет и организовал создание самого мемориала. Местные жители поддержали эту идею. Памятник изготовили своими руками из подручных материалов лично глава и Михаил Бажуков, родственник Ивана Даниловича.

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