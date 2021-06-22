В Коми пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Коми с каждым днем ухудшается эпидобстановка Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает усугубляться ситуация с распространением COVID-19. Только за минувшие сутки 96 жителей республики получили положительный результат тестов на коронавирус. Всего в Коми был зарегистрирован 45 291 случай заражения.

Также вырос показатель смертности. Минувшую ночь не пережили пять пациентов, за все время пандемии было зафиксировано 986 летальных исходов.

Вместе с тем растет и показатель выздоровления. Успешно побороли болезнь 43 869 жителей Коми (+39 случаев выздоровления за сутки).

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