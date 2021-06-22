Жара пришла на юг Коми с грозами и ливнями

Фото: архив КП

На южных чертогах Коми продолжает царить жара. В Сыктывкаре днем 22 июня будет +28...+30°С. И даже по ночам здесь +15...+17. В ближайшие пару дней температура в столице Коми повысится до +32°С, обещают синоптики. Такая же жара будет в Объячево.

На остальной территории республики куда прохладнее: ночью: +6...+8 °C, днём +16...+18 °C. В Воркуте ночью +3...+5 °C, днём +11...+13 °C.

Небольшой кратковременный дождь, местами переходящий в ливень с грозой прогнозируют в Сыктывкаре и Объячево. На остальной территории Коми обещают переменную облачность преимущественно без осадков.

Ветер северный и северо-восточный, в западных районах западной четверти 4-9 м/с; местами порывы 15-18 м/с, сообщает Коми ЦГМС.

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