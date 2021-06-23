Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Коми превысило сотню

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми выросло число зараженных коронавирусом. Показатель заболеваемости вырос на 103 новых случаев инфицирования. За все время COVID-19 был выявлен у 45 394 жителей республики.

Из их числа 43 910 удалось побороть болезнь. За минувшие сутки из больниц было выписано 103 пациента. К слову, накануне стало известно, что и глава Коми Владимир Уйба выздоровел и уже приступает к работе. Ранее он был госпитализирован с диагнозом в республиканскую больницу.

Прошедшую ночь не пережили еще четыре человека. За все время пандемии жертвами вируса стали 990 пациентов.

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