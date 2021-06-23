Аномальная жара установилась в Коми

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23 июня в западной части Коми днем ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град. При этом в Сыктывкаре и Объячево воздух прогреется до +32 °С.

На остальной территории Коми осадков не ожидается. В Воркуте обещают +18...+20 °C. В Печоре и Усть-Цильме – до +26 °C, в Ухте и Печоре - до +25 °C, в остальных районах Коми температура будет +21...+23 °C.

Ветер южных направлений 6-11 м/с, местами со шквалистым усилением до 15-20 м/с, сообщает Коми ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня характер погоды в Коми останется сегодняшним: жара, ливни, грозы.

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