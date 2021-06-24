Аномальная жара, ливни и грозы продолжают править бал в Коми

Фото: Алекс Логинов

В Коми продолжат бушевать ливни и грозы на большей части территории. 24 июня непогода обойдет стороной только Инту, Усть-Цильму, Вуктыл и Воркуту, предсказывают синоптики.

Ветер в северных районах северо-западный, в южных – юго-западный, З 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В Сыктывкаре и Объячево продолжает царить аномальная жара: здесь до +30 градусов. В Воркуте воздух днем прогреется до +18°С. На остальной территории Коми днем будет +22...+25°С, сообщает Коми ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, уже к субботе ливни и грозы должны прекратиться, но и жара уйдет вместе с ними.

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