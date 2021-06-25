«Не хватит ни средств, ни коек»: Уйба высказался о введении жестких карантинных мер в Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба обратился к жителям республики с новым видеообращением, где раскрыл неутешительные данные по вакцинации в регионе. По его словам, темпы на сегодняшний день остаются недостаточными.

Уже сейчас в республике в сутки регистрируют больше ста новых случаев заражения COVID-19 – это рекорд за последние месяцы. Хуже всего дела обстоят в Сыктывкаре и Ухте, а в районах – в Усть-Куломе и Корткероссе. Там фиксируют больше всего инфицированных.

Однако положение может исправить вакцинация, говорит Уйба. Он напомнил жителям Коми, что прививка, сделанная им ранее, помогла организму легче справиться с вирусом. Сейчас руководитель региона чувствует себя «удовлетворительно».

С сегодняшнего дня в Коми на предприятиях будут консультировать врачи. Они ответят на интересующие вопросы работников и помогут принять решение: прививаться или нет. Однако Владимир Уйба настоятельно просит не забывать о том, что именно коллективный иммунитет поможет избежать ввода «экономических санкций» и новых карантинных мер.

– Достигаться коллективный иммунитет должен вакцинацией. Если мы начнем все болеть, нам не хватит ни средств, ни коек, ни лекарств, ни врачей. Если у вас не хватает личных доводов для того, чтобы убедить вакцинироваться, всем руководителям лечебных учреждений дано указание проводить коллективные консультации, - заключил он.

Добавим, что в Коми, по состоянию на 24 июня, привито всего 122 308 человек. Это около 15% из нужных 60%.

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