Пробы в реке Колва соответствуют нормативам

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Мониторинг содержания предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов ведется аккредитованными лабораториями с первого дня ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении. По результатам последних анализов проб превышений ПДК в Колве не обнаружено.

Результаты исследований проб воды, проведённых Кировским областным центром охраны окружающей среды и природопользования говорят об улучшении экологической обстановки на реке. Согласно последним проведенным анализам, на 19 июня показатели содержания нефтепродуктов не превышают 0,015 мг/ дм³ при нормативах ПДК в 0,05 мг/ дм³ для рыбо-хозяйственных водоемов.

Мероприятия по устранению последствий утечки идут в штатном режиме – работники предприятия и представители подрядных организаций продолжают очистку береговой линии реки Колва, вдоль которой из-за спада воды после паводка частично остаются фрагменты нефтепродуктов. В мероприятиях заняты более 300 человек и 65 единиц техники.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

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