Генеральный директор Т Плюс подтвердил готовность Воркутинской ТЭЦ-2 к приему газа

Фото: пресс-служба «Т Плюс»

Генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер проверил реализацию ключевого проекта компании – газификации Воркутинской ТЭЦ-2, а также подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. Также, в рамках визита руководитель энергокомпании провел встречу с руководителем администрации МО ГО «Воркута» Ярославом Шапошниковым.

Персонал и оборудование станции готовы к приему газа. Все необходимые мероприятия по подготовке к пуско-наладочным работам на газе идут в штатном режиме. Закончено строительство наружного газопровода, в составе которого находится блочный пункт редуцирования, на котлоагрегатах завершены работы по переводу их на сжигание природного газа, проведена настройка оборудования и подготовка персонала.

«Сотрудники Воркутинской ТЭЦ-2 успешно прошли обучение и необходимую аттестацию для работы на новом виде топлива. Дополнительно проводится самоподготовка на рабочих местах», – рассказал Андрей Вагнер. – В июле ТЭЦ-2 должна принять газ по временной схеме, в сентябре – по основной».

Проект газификации реализуется по поручению Президента России и оценивается в сумму свыше миллиарда рублей. Переход на новый вид топлива значительно повысит качество энергоснабжения районов Крайнего Севера.

Подготовка к отопительному периоду идет в штатном режиме. Для надежного теплоснабжения жителей Воркуты Т Плюс вложит около одного млрд руб в подготовку к зиме. Компания планирует выполнить капитальный ремонт с заменой поверхностей нагрева пяти котлоагрегатов и двух турбин ВТЭЦ-2, двух котлоагрегатов Центральной водогрейной котельной, реконструкцию газоходов 2-ой очереди ВТЭЦ-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре стартует недельное масштабное отключение воды (подробности)