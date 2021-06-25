Жара и непогода задержались в Коми

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Синоптики обновили прогноз на выходные в Коми. Ранее они обещали уже с пятницы, 25 июня, понижение температуры воздуха из-за грозового фронта. Однако дожди и грозы продолжаются уже несколько дней, а жара категорически не хочет покидать Коми.

В Сыктывкаре 25 июня ожидается до +31°С, в Объячево – до +32 градусов. В Воркуте, Инте, Усинске воздух днем прогреется до +20°С, в Троицко-Печорске и Ухте до +24...+27°С, сообщает Коми ЦГМС.

На всей территории Коми 25 июня будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, ливень. И только на крайнем северо-востоке синоптики обещают переменная облачность без осадков.

Сохраняется и сильный ветер: 6-11 м/с, днем местами порывами 15-20 м/с.

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