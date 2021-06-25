До Москвы и обратно – на байке: бизнес-леди из Сыктывкара осваивает мототуризм

В 39 лет Ольга села за руль мотоцикла Фото: из архива героя публикации

Сыктывкарка Ольга Стрекалова каждый год с нетерпением ждёт весны. Как только на дорогах сходит снег, она выкатывает из гаража мотоцикл, надевает специальный костюм и шлем, обувает мотоботы. А затем садится на байк и мчится навстречу солнцу и ветру.

Дави на газ!

Любовь к технике у Ольги в крови. У её отца было два мотоцикла: «Днепр» с коляской и «ИЖ-Юпитер».

– Помню, как меня совсем маленькую девочку, мне было года три, папа сажал на бак перед собой и катал по Сыктывкару, – рассказывает о своём первом знакомстве с мотоциклом горожанка.

При этом сама Оля никогда не мечтала сесть за руль железного коня. Она росла тихой и прилежной девочкой, училась в художественной школе, которую, кстати, окончила с отличием. А потом были студенческие годы, замужество, рождение двух дочерей, работа в строительной фирме.

– Семь лет назад я увидела на улице девушек за рулём мотоцикла. Заинтересовалась и подумала: может, и мне попробовать? – вспоминает героиня.

Ольга отправилась в автошколу и к уже имеющимся правам категории «В» получила водительское удостоверение категории «А». Затем досконально изучила моторынок и определилась с железным конём. Так, в 39 лет инженер-экономист переоделась в косуху и оседлала Yamaha TDM.

В обычной жизни Ольга руководит строительной фирмой Фото: из архива героя публикации

Покатушки по России

Ольга не скрывает, поначалу семья настороженно приняла её новое увлечение. Куда годится, когда жена после работы в офисе надевает кожаный костюм и гоняет по трассе?

– Конечно, родных можно понять. Многие считают мотоцикл самым опасным видом транспорта. Но ведь опасен не сам мотоцикл, а тот, кто им управляет, – рассуждала Ольга. – Я стараюсь быть за рулём аккуратной.

Поначалу мотоледи ездила только по городу и в его окрестностях. Потом стала участвовать в небольших заездах в составе мотоклуба. А в 2016 году совершила первое серьёзное путешествие, на пару с подругой Ольга отправилась в Казань.

По пути в Санкт-Петербург Фото: из архива героя публикации

– Для меня это было серьёзное испытание: путь в одну сторону – порядка тысячи километров, – говорит собеседница. – Не скрою, что в ту поездку было и страшно, и тяжело за рулём.

Однако трудности не испугали Ольгу и нынешним летом вместе с подругой Светланой она вновь собралась в дальнюю дорогу. На этот раз байкерши выбрали маршрут посложнее: Сыктывкар – Кострома – Санкт-Петербург – Москва – Сыктывкар. Итак, в назначенный день компаньонки выдвинулись в путь.

Братство колеса

Путь на Кострому был долгим, но лёгким. «Барышни в косухах» старались двигаться со скоростью 100-120 км/ч, выбирали хорошие дороги. Добравшись до города, который входит в Золотое кольцо России, подруги отдохнули и посетили туристические места, а затем их пути разошлись

– Подруга вернулась в Сыктывкар, а я поехала в Вологду, а после – в Санкт-Петербург, – вспоминает Ольга.

Вот тут-то мотоциклистку поджидало настоящее испытание. На подъезде к культурной столице случилась поломка – оторвалась лапка переключения передач. Одинокая женщина на трассе в лесу, до ближайшего шиномонтажа десятки километров! Как быть?

В дороге случилась поломка, а на десятки километров вокруг ни одного СТО Фото: из архива героя публикации

Мотоледи пришлось проявить смекалку: повреждение Оля устранила сама с помощью подручных средств.

– Когда приехала в Петербург, то встретилась с единомышленниками, которые отозвались на просьбу помочь с ремонтом мотоцикла. Я загнала к ним в гараж байк, и они три дня колдовали над ним – огромная благодарность мотобратству! – признательность сыктывкарки не знает границ.

Итак, когда железный конь был в порядке, Ольга отправилась в Москву. За день она преодолела 730 км и добралась до столицы. Там сыктывкарка успела совершить несколько рабочих встреч, а также переночевала в хостеле, расположенном в бизнес-центре «Москва-Сити». «От таких видов из окна дух захватывало», – отмечает провинциалка. А затем было возвращение в родную Республику Коми. Всё путешествие у Ольги заняло две недели, за которые она преодолела 4300 км!

Топ-5 лайфхаков от Стрекаловой

1. Не экономьте на амуниции. Запомните: дорога ошибок не прощает. Поэтому, когда садитесь на мотоцикл, никаких голых коленок, шлёпанцев или кроссовок. Правильно подобранная экипировка может защитить вас от серьёзных травм.

2. На первых порах не бойтесь падать. Это опыт. Но помните, что и падать нужно уметь!

3. Если вы новичок, то не стесняйтесь кататься с опытными водителями в колонне или компании. Они с щедростью поделятся с вами опытом, научат хитростям, о которых в автошколе точно не рассказывают.

4. Если едете на «дальняк» (Многодневные поездки на большие расстояния. – Авт.), то рекомендую за день проезжать не больше 600 км. В противном случае усталость, потеря внимания и сосредоточенности могут сыграть злую шутку против вас на дороге.

5. Есть возможность ехать по платной дороге, обязательно ею воспользуйтесь! Эти дороги в отличном состоянии, ехать по ним быстро и легко.

Любимый транспорт бизнес-леди. Фото: из архива героя публикации

От первого лица

«На дальние путешествия меня вдохновила Екатерина Дубаневич из Белоруссии. Это первая девушка, совершившая кругосветное путешествие на мотоцикле. Чтобы обогнуть земной шар, ей потребовалось почти три года – поездка длилась с 2018 по 2020-ый, и в общей сложности заняла 805 дней. За это время она обогнула пять континентов, преодолела 112 000 километров!»

Кстати

Когда мотоциклисты Сыктывкара закрывают сезон, Ольга ждёт... снега! Она надевает горнолыжный костюм, берёт доску и отправляется в горы кататься на сноуборде.

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