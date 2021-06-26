Жара уходит из Коми вместе с грозами и ливнями

Фото: Сергей Терентьев

На большей части территории Коми 26 июня осадков не ожидается. Только в Печоре, Усинске, Троицко-Печорске пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

А вот летняя теплая погода не спешит исчезать. Уже нет того пекла. Но даже в Воркуте днем до +20. В Сыктывкаре и Объячево +26...+27°С, в Ухте и Печоре +22...+23°С, на остальной территории Коми +20...+22°С, сообщает Коми ЦГМС.

Ветер северных направлений 6-11 м/с, местами порывами 15-18 м/с.

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