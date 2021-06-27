Жара и грозы не спешат покидать Коми

Фото: Марина Залесская

Жара, дожди и грозы не спешат покидать Коми. Хотя на градусниках уже нет аномальных значений. А синоптики перестали выдавать штормовые предупреждения.

27 июня в Коми ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах небольшой дождь. Кратковременный дождь днем обещают в Ухте, Инте, Воркуте. В Сыктывкаре и Объячево возможны также грозы.

Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, на крайнем юго-западе до 15-20 м/с. В Сыктывкаре и Объячево +27...+29°С, в Воркуте +17, в Ухте, Вуктыле, Троицко-Печорске +22...+24°С, сообщает Коми ЦГМС.

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