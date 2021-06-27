Четыре новые смерти от коронавируса зарегистрировано в Коми за сутки

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Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом озвучил данные на 27 июня. В Коми за сутки зарегистрировано 189 новых случая заражения ковидом. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 46 023 человек.

Четыре летальных исхода за сутки, всего в Коми погибло от коронавирусной инфекции 1001.

Выздоровели за сутки 71 пациент, всего – 44 115 человек.

Напомним, как развивается ситуация с вакцинацией от ковида в Коми: до плановых показателей в большинстве районов крайне далеко.

Напомним, глава Коми рассказал, как заразился коронавирусом.

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