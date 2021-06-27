Сыктывкар и Ухта лидируют по числу зараженных ковидом

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Коми продолжает нагнетаться. Число заболевших растет день ото дня. По данным на 27 июня Роспотребнадзора по Коми, в лидерах по числу заболевших столица Коми и еще один город и два района.

Наибольший прирост за сутки зафиксирован в Сыктывкаре – 58 случаев, Ухте – 50, Корткеросском районе – 16, Усть-Куломском – 11, Сосногорском районе – 10.

Всего на данный момент с начала пандемии в Коми выявлено 46 023 заболевших инфекцией, сейчас под медицинским наблюдением находятся 2 214 человек.

Глава Коми, переболевший на днях коронавирусом, призывает всех срочно вакцинироваться.

Делать прививку разрешили уже даже беременным.

Тем не менее, пока в республике только отдельные районы могут гордиться, что они выполняют план по вакцинации.

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