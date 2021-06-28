Шахтёр-электрик из Воркуты открывает Заполярье для иностранцев

Илья Василенко знает, как путешествовать дёшево и интересно Фото: из архива героя публикации

Каждый день Илья Василенко проходит несколько километров под землёй. На глубине до одного километра он следит за тем, чтобы всё электрическое оборудование угольной шахты в Воркуте работало как следует. Но настоящая страсть горняка — путешествия! Дорогим отелям он предпочитает ночёвку в палатке или мечети, а вместо топовых туристских мест — уникальные редко посещаемые людьми точки. Житель Заполярья рассказал о своём пути к альтернативным дешёвым путешествиям.

Дитя тундры

Илье 30. Он родился и вырос в Воркуте, среди бескрайних снегов и большеземельской тундры.

— Окна моей квартиры выходят на шахту «Воркутинская», а за ней — только северная саванна. О том, что когда-то я поеду в Малайзию или в Папуа на острова Новой Гвинеи никогда и не мечтал, — демонстрирует вид из окна своей квартиры коренной воркутинец.

В шахте Илья работает уже десять лет Фото: из архива героя публикации

Оно и понятно. Ведь будущее парня из простой рабочей семьи было предрешено. Сразу после окончания школы Илья поступил в местный горный техникум, а позже окончил институт по нефтегазовому направлению. Впервые в шахту Илья спустился в 20 лет. Уже 10 лет он трудится подземным электрослесарем.

— До взрыва работал на шахте «Северной» (ЧП случилось в феврале 2016 гола и унесло жизни 36 человек. — Авт.), а потом на «Комсомольской». Каждую смену прохожу под землёй 3-4 км, слежу за конвейерной линией.

По миру — налегке

В 2017 году наш герой впервые узнал о каучсёрфинге («с дивана на диван» в переводе с англ. — Авт.). Это движение путешественников на тот момент уже было популярно за рубежом. Смысл направления заключается в поиске новых маршрутов, попутчиков и ночлеге при минимальных затратах или вовсе без них.

— Весной 2018-го к нам в город приехал известный последователь каучсёрфинга Антон Кротов. Он провёл лекцию в библиотеке, рассказал о своих путешествиях — тогда путешественник уже объехал больше ста стран, — вспоминает Илья. После встречи воркутинец установил программу на компьютер и начал списываться с последователями идеи бюджетных путешествий.

Автостопом по Европе

Наконец маршрут был выбран: в качестве дебютной поездки Илья решил проехать автостопом из Москвы до Владивостока. Отпуска хватило, чтобы благополучно пересечь Россию-матушку.

— Я понял, что в дороге особо бояться нечего. Очень много добрых, отзывчивых людей, которые, если наши маршруты совпадают, не только бесплатно подвезут, но и накормят путника, — поделился впечатлениям наш земляк.

Чтобы обогнуть земной шар последователям каучсёрфинга хватает 200-300 тыс. рублей. Фото: из архива героя публикации

После успешного дебюта он запланировал поездку заграницу. И впоследствии побывал в Турции, Индонезии, Малайзии, Чехии, Германии, Таиланде, а также транзитом посетил Финляндию и Китай.

— Для того, чтобы понять страну, нужно погрузиться в её жизнь. Поэтому в каждой стране я провожу минимум месяц. Перемещаюсь автостопом. Если ночь застала в городе, то иду спать в мечеть или буддийский храм — там путник может находится до трёх дней. В христианских храмах настоятель в обмен на ночлег попросит выполнить посильную работу, — объясняет премудрости Василенко.

Отказ от отдыха в формате «всё включено» позволяет существенно сэкономить. В среднем поездка на курорт турецкой Аланьи на 10 дней отдыха в отеле 4+ обходится одному туристу в 80 тысяч рублей. Илья смог месяц колесить по Турции, потратив на всё про всё (вместе с перелётом) 25 тысяч!

— От Калининграда до Камчатки мои друзья умудряются путешествовать с тысячей рублей в кармане. Чтобы обогнуть весь земной шар, людям хватает 200-300 тысяч рублей, — уверяет Илья.

На путешествия воркутинец решился после встречи с последователем каучсёрфинга Антоном Кротова Фото: из архива героя публикации.

Планы на поездки сильно спутал коронавирус. Но путник знает точно, как только пандемия начнёт отступать, то он отправится в Южную Америку и непременно побывает в Перу и Аргентине.

Бум на Воркуту

Пока Илья очень востребован у иностранцев, мечтающих пересечь 67 параллель. Воркутинец бесплатно принимает у себя гостей, проводит экскурсии по родному городу. Бум на Воркуту среди путешественников начался минувшей зимой после того, как мир увидел эпичные снимки фотографа Ланы Сатор. Она показала заполярную действительность без прикрас: суровый Север, покинутые людьми посёлки, заброшенные многоэтажки.

— Для иностранцев прогулка по заброшенным посёлкам — экстрим. В Европе такие районы просто сносят, а у нас дома-призраки стоят десятилетиями. А ещё люди со всего света едут к нам, чтобы ощутить… настоящий холод. Воркутинский мороз для приезжих — дикость! А северные голодные комары (иностранцы зовут их мастиками) просто экзотика, — смеётся Илья.

В Заполярье инстранцы едут, чтобы ощутить настоящий мороз. Фото: из архива героя публикации

За последние месяцы у него в квартире остановилось порядка десятка гостей. Это граждане Исландии, Германии, Чехии, Польши и влюблённая в Россию парижанка. Правда, некоторые из туристов не осознают, что едут в суровый климат и приезжают неподготовленными. Так, например, путешественник-немец приехал в Воркуту зимой без шапки и в тонкой курточке. На такой случай в кладовке у Ильи припрятаны валенки, рукавицы, шапка.

Советы бывалого

1. В путешествиях всегда действует чёткое правило: время и деньги заменяют друг друга. Чем больше у вас времени, тем меньше денег вы можете потратить на поездку. И наоборот: если времени в обрез, то будьте готовы тратиться, сэкономить вряд ил получится. 2. Этот приём Илья называет «кошелёк бомжа». Берёте старый кошелёк, кладёте в него пару баксов, монеты и убираете в карман (основную сумму спрячьте в рюкзаке). Если вдруг на улице к вам подойдёт грабитель — такое случается, то вы отдадите ему кошелёк из кармана. Так удастся сохранить основной бюджет;

3. Если с вами всё-таки случилось что-то непредвиденное — вы остались без документов, денег, потеряли билеты в незнакомой стране, не бойтесь просить о помощи у местных. Ещё до въезда в страну обязательно узнайте, где находится русское консульство. Там помогут.

Илья Василенко: "Для того, чтобы понять страну нужно погрузиться в её жизнь. Поэтому в каждой стране я провожу минимум месяц". Фото: из архива героя публикации

Что в рюкзаке?

В зависимости от того, куда отправляется, Илья берёт с собой палатку, туристический коврик, спальный мешок. Всегда в рюкзак кладёт деньги, документы, билеты, пауэрбанк (портативный аккумулятор для зарядки телефона), запасной телефон, маленький кипятильник, железную кружку, термос (даже если рядом нет кафе, всегда можно быстро заварить кашу, попить чай), скотч, изоленту, кепку, тёплые вещи.

Читайте также:

До Москвы и обратно – на байке: бизнес-леди из Сыктывкара осваивает мототуризм. «Комсомолка» делится лайфхаками для начинающих мотоциклистов (подробнее)

Таёжные приключения Александрова. Путешественник горел в лесу, плутал по болоту, чуть не погиб на леднике (подробнее)