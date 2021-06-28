Сыктывкарская пенсионерка сберегла финансы от мошенников благодаря неравнодушию жителя Эжвы

Добрый человек Александр Неськин уберёг пенсионерку от мошенников. Фото: МВД по Коми.

История с телефонными мошенниками и их жертвами стара как мир. Предприимчивые дельцы находят всё новые и новые способы "честного" отъёма финансов у населения. Радует, что рядом с жертвами мошенников вдруг оказываются неравнодушные люди с активной гражданской позицией и большим желанием спасти и уберечь. Сыктывкарец спас пенсионерку от каверз мошенников и был награждён.

"Внук"

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару позвонил мужчина, он сообщил, что телефонные мошенники пытаются обмануть пенсионерку. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

У одного из банковских терминалов стояла взволнованная женщина и держала в руках внушительную упаковку денежных купюр. Звонивший в полицию Александр Неськин рассказал, что услышал разговор женщины и догадался, что она отправляет деньги незнакомым лицам.

Пенсионерка всё отрицала, утверждала, что общается с внуком. Несмотря на это, эжвинец попросил у пенсионерки ее телефон и с первых же слов понял, что собеседник - явно не родственник пенсионерки. Незнакомец на том конце провода стал угрожать и ругаться, пообещав «отправить в банк наряд полиции».

Награда

В итоге выяснилось, что женщина успела перевести злоумышленникам более полутора миллионов рублей! Аферисты представлялись то сотрудниками банка, то работниками правоохранительной сферы, требуя, чтобы женщина обезопасила себя и передала деньги на указанные ими счета.

Пенсионерка откладывала с супругом деньги более 40 лет. Благодаря вмешательству эжвинца Александра Неськина ей удалось сберечь последние оставшиеся у нее деньги - 150 тысяч рублей.

Фото: МВД по Коми.

За проявление активной гражданской позиции и оказание помощи в предотвращении преступления Александра Неськина поблагодарил начальник столичной полиции Ильдар Хуснутдинов.

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