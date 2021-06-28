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Здоровье28 июня 2021 8:00

Жителям Коми: «Спутник V» запретили применять кормящим грудью матерям

"Невозможно исключить риск для младенцев"
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Применение вакцины от коронавируса «Спутник V» запрещено кормящим грудью матерям, сообщает ТАСС.

Журналисты изучили обновленную инструкцию препарата. В ней сказано, что в период грудного вскармливания делать прививку «Гам-ковид-вак» нельзя. «Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев», - цитирует издание текст инструкции.

Напомним, ранее глава федерального Минздрава Михаил Мурашко сообщил о решении разрешить вакцинацию беременных препаратом «Гам-ковид-вак». Он подчеркнул, что это возможность для тех, у кого высокий риск осложнений при заболевании ковидом.

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