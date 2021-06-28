В Коми за сутки от коронавируса скончались три человека

В Коми озвучили свежие данные по заболеваемости коронавирусом.
Фото: Нина ЮШКОВА
Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом озвучил данные на 28 июня. В Коми за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения ковидом. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 46 233 человек.
Три летальных исхода за сутки, всего в Коми погибло от коронавирусной инфекции 1004 человека. Выздоровели за сутки 45 пациентов, всего – 44 180 человек.
Напомним, как развивается ситуация с вакцинацией от ковида в Коми: до плановых показателей в большинстве районов крайне далеко.
Напомним, глава Коми рассказал, как заразился коронавирусом.
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