В Коми за сутки от коронавируса скончались три человека

В Коми озвучили свежие данные по заболеваемости коронавирусом. Фото: Нина ЮШКОВА

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом озвучил данные на 28 июня. В Коми за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения ковидом. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 46 233 человек.

Три летальных исхода за сутки, всего в Коми погибло от коронавирусной инфекции 1004 человека. Выздоровели за сутки 45 пациентов, всего – 44 180 человек.

Напомним, как развивается ситуация с вакцинацией от ковида в Коми: до плановых показателей в большинстве районов крайне далеко.

Напомним, глава Коми рассказал, как заразился коронавирусом.

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