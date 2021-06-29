На юге Коми продолжает бушевать циклон

Фото: Виктор Квасов

На юге Коми непогода до сих пор соседствует с жарой. В Сыктывкаре и Объячево 29 июня днем будет до.+32°С, в Троицко-Печорске до .+30°С. При этом на всех этих территориях ожидаются ливни, грозы, туман. Местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, предупреждают синотики.

На остальной территории Коми 29 июля будет переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный.

В Воркуте днем воздух прогреется до +16, Печоре до +25, в Ухте и Вуктыле +25...+27°С, Усинске и Инте +20...+23°С, сообщает Коми ЦГМС.

Синоптики предсказывают, что непогода с жарой в южной части Коми задержится до конца недели.

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