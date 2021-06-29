С 1 июля в Коми начнут выдавать «арктические гектары»

Фото: архив КП

С 1 июля 2021 года жители Коми смогут получить бесплатно свой «арктический гектар» земли, сообщают на сайте Госдумы РФ.

В Республике Коми к территории Арктической зоны относятся Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемский район. Конкретные участки под передачу в безвозмездное пользование будут определять местные власти.

В Коми уже выделено более 4,26 тысяч га, большая часть которых располагается в Усть-Цилемском районе.

Согласно государственное программе по развитию Арктической зоны России, на одного члена семьи можно получить до 1 гектара. И оформить землю в собственность или долгосрочную аренду после пяти лет использования. На ней можно строить жилые дома или заниматься предпринимательством.

Первые полгода получить «арктический гектар» смогут только местные жители, то есть имеющие регистрацию в соответствующих муниципальных образованиях.

И только через полгода такое право появится у любого гражданина России, в том числе и у жителей Коми, проживающих вне Арктической зоны.

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