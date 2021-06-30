Нацбиблиотека Коми готовится к переезду в историческое здание на Советской

Читатели с нетерпением ждут открытия любимой библиотеки. Фото: НБРК.

Любимая сыктывкарцами Национальная библиотека Республики Коми, что находится на Советской 13, готовится к переезду. Долгожданное событие - открытие обновлённого здания после капитального ремонта состоится уже совсем скоро, обещают в Ленинке. А пока сотрудникам храма книги предстоит жаркое трудовое лето, до открытия необходимо перевезти в НБРК практически весь книжный фонд.

Переезд

Напомним, Национальная библиотека Коми закрылась на капитальный ремонт с 1 августа 2019 года и переехала во временные помещения. Всё это время читатели обслуживались в двух точках города: на Катаева 41 и Орджоникидзе 10.

Сейчас библиотека готовится к переезду в историческое здание на улице Советской. За лето учреждению предстоит перевезти книжный фонд, мебель и оборудование. Сотрудники готовят к транспортировке книги - связывают в пачки или упаковывают в коробки. С 5 июля планируется начать перевозку. Фонды будут находиться в многоярусном книгохранилище, ремонт в котором уже завершен. В остальных помещениях ведется чистовая отделка, начались фасадные работы, продолжается ремонт крыши.

Дата открытия обновленной Ленинки определяется.

Куда сдавать книги

С 5 июля прекращается выдача и прием книг по адресу Катаева 41, с 19 июля – по адресу Орджоникидзе 10.

На прием книг от читателей филиал на Орджоникидзе 10 будет работать до конца июля по будням с 10 до 18 часов. По этому же адресу с 1 июля начинает работу сектор поддержки предпринимательства. Прием посетителей в будни с 10 до 17 часов по предварительной записи: 255-422 (доб. 561).

По-прежнему будут действовать онлайн-сервисы библиотеки – виртуальная справка и бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

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